2021/12/07 | 18:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



تربية الكرخ الثانية تصدر توجيهات لادارات المدارس عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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