لتحذير روسيا من

2021/12/07 | 18:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت القمة الافتراضية، الثلاثاء، بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث التطورات في الملف الأوكراني.وفقا لما أعلنته القناة الرسمية الروسية.

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