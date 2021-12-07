وثيقة: الصدر يحصر التعامل مع هيئة الحشد برئاستها من دون ’أبو فدك’

2021/12/07 | 18:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، بمنع التعامل مع رئاسة اركان هيئة الحشد الشعبي ومسؤولها "ابو فدك"، فيما حدد التعامل مع رئاسة الهيئة فقط.

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وذكر الإعلام العسكري لسرايا السلام في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 كانون الاول 2021)، ان "القائد السيد مقتدى الصدر يشكر لجنة تصحيح مسار سرايا السلام ويؤيد تعاملهم مع رئاسة الحــشد الشعبي فقط ، مع منع التعامل مع رئاسة اركان الهيئة ومسؤولها (ابو فــدك)".

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