الحلبوسي وطالباني يبحثان آخر المستجدات الأمنية والسياسية في البلاد

2021/12/07 | 18:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ، اليوم الثلاثاء، نائبَ رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، آخر المستجدات الأمنية والسياسية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لتحالف تقدم في بيان صحفي، ان “الحلبوسي يرافقه وفد من التحالف، التقى ، اليوم الثلاثاء، نائبَ رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني“.

وبحث اللقاء بحسب البيان “آخر المستجدات الأمنية والسياسية في البلاد، حيث جرى التأكيد على ضرورة البدء بالمباحثات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، وأن يكون اتخاذ القرار على أساس الشراكة في إدارة أمور الدولة، وإجراء إصلاحات حقيقية تنعكس إيجاباً على المواطنين”.

وتابع “كما ناقش اللقاء التهديدات الإرهابية والهجمات الأخيرة لداعش الإرهابي في مناطق متفرقة، حيث قدَّم رئيس تحالف تقدم تعازيه لأسر الشهداء من البيشمركة والمدنيين، الذين استُشهدوا في الأيام القليلة الماضية، كما أكد اللقاء ضرورةَ التنسيق والتعاون بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لملاحقة فلول داعش الإرهابي”.

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