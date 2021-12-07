الدهلكي يدعو القوى السياسية الى النزول من البرج العاجي وتقديم التنازلات المتبادلة

2021/12/07 | 18:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا رئيس تحالف تقدم في محافظة ديالى رعد الدهلكي، القوى والزعامات السياسية الى النزول من البرج العاجي وتقديم التنازلات المتبادلة بما يخدم المصالح العليا للشعب العراقي بعيدا عن التسقيط والاستهداف التي طالما تستغلها الزمر الاجرامية ويدفع ثمنه المواطن البسيط.

وقال الدهلكي في بيان، اننا “في الوقت الذي نستنكر فيه وندين التفجير الارهابي في محافظة البصرة والذي راح ضحيته عدد من الابرياء بين شهيد وجريح، فاننا نؤكد وقوفنا في محافظة ديالى وتحالف تقدم قلبا وقالبا مع اهلنا في البصرة في مواجهة جميع التحديات التي تواجه المحافظة على شتى الاصعدة، كما وندعو الله عز وجل ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يشافي الجرحى”.

واضاف الدهلكي، ان “الزمر الارهابية وكما فعلت سابقا في ديالى نراها اليوم تعود في البصرة لتحقيق مبتغاهم الاجرامي مستغلة الصراعات والتشنج السياسي، ما يجعلنا امام واجب وطني واخلاقي في تقديم التنازلات المتبادلة والنظر الى حرمة الدم العراقي ومصلحة الشعب فوق كل المصالح الاخرى، وان يجلس الجميع على طاولة حوار وطنية هدفها الاول والاخير هي المصلحة العامة بعيدا عن المصالح الضيقة التي لم تحقق شئ سوى المزيد من الدمار ونقص الخدمات والفساد والبطالة واستباحة الدماء”.

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