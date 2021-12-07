مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسة اليوم

2021/12/07 | 18:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء حدد السبت المقبل موعداً لإقامة احتفالية ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الدولة العراقية.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي لمجلس الوزراء تابعه NRT عربية، (7 كانون الأول 2021)، إن "مجلس الوزراء حدد السبت المقبل موعداً لإقامة احتفالية ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الدولة العراقية"، لافتا الى أن "مجلس الوزراء وجه وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع العراقيين المهاجرين على العودة طوعياً".

وأشار إلى أن "عملية إعادة لوح كلكامش مع بعض القطع الآثرية الأخرى تعدّ أكبر عمليتي استرداد خلال المدة الماضية"، مضيفا أن "مجلس الوزراء دعا إلى تشجيع الموظفين ومراجعي دوائر الدولة على تلقي لقاحات كورونا".

وتابع أن "مجلس الوزراء قرر تأمين المبالغ المالية لوزارة الصحة لاستكمال متطلبات مستشفى النجف التعليمي"، مبينا أن "مجلس الوزراء صوت على تأمين مبالغ مالية لإيصال التيار الكهربائي إلى مضخات بحيرة الثرثار، وخول وزارة المالية لتأمين المبالغ اللازمة لاستكمال مشروع ماء السماوة الكبير".

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