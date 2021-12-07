مجلس الوزراء يحدد موعد إقامة احتفالية ذكرى تأسيس الدولة العراقية

2021/12/07 | 18:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء،

إقامة احتفالية ذكرى مرور 100 عام على

تأسيس الدولة العراقية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن

ناظم، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن

"مجلس الوزراء حدد السبت المقبل م

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