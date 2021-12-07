تحالف الفتح يوجه دعوة إلى

2021/12/07 | 18:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري،

اليوم الثلاثاء، دعوة إلى "حكومة تصريف

الاعمال" وذلك عقب التفجير الإرهابي

الذي استهدف محافظة البصرة.

وقال التحالف في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "الحادث الإر

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