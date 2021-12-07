بالجرم المشهود.. تحرير طفل مختطف والقبض على خاطفيه في ميسان (صور)

2021/12/07 | 18:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم

الثلاثاء، عن تحرير "طفل" مختطف وإلقاء

القبض على خاطفيه، في احدى مناطق مدينة

العمارة مركز محافظة ميسان.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "قوة م

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