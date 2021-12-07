الاتحادية تدمر وكرين وتعثر على كدس عتاد لداعش في كركوك

2021/12/07 | 18:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن العثور على كدس للعتاد واوكار للإرهابيين في كركوك.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ، تمكنت قطعات الفرقة الخامسة شرطة بالتنسيق مع المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وباشتراك مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية امنية في وادي الشاي بكركوك".

واضافت ان "العملية اسفرت عن العثور على وكرين للإرهابيين و23 حاوية عتاد مختلف الانواع مخبئة في احد الاوكار ".واشارت القيادة الى انه "تم تدمير الوكرين ومحتوياتها من قبل مفارز الجهد الهندسي المرافقة للواجب".

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