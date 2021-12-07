مقتدى الصدر يفرض ضوابط للتعامل مع الحشد الشعبي

2021/12/07 | 18:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أقرّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، توصية لـ "لجنة تصحيح المسار" الخاصة بجناحه المسلح "سرايا السلام".

ونص قرار اللجنة، 7 كانون الأول/ديسمبر، على حصر تعامل الجناح المسلح مع "رئاسة هيئة الحشد الشعبي فقط".

كما نص على منع التعامل مع "رئيس أركان الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي".

وأكّد الصدر موافقته على توصية اللجنة، داعيًا إلى نشرها وتبليغها إلى "ذوي الاختصاص".

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