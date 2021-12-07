2021/12/07 | 18:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بوقوع حادثة قتل غريبة في محافظة ميسان.وذكر المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، ان “سارقا دخل احدى البيوت في ميسان وقام بقتل العائلة جميعا”.واضاف المصدر ان”القاتل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “بحادثة غريبة” مقتل عائلة كاملة في ميسان ..



والقاتل ينتحر المركز الخبري الوطني.

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