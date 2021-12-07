مجلس الوزراء يصدر قرارات تتعلق بملفي الصحة والكهرباء

2021/12/07 | 18:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارات تتعلق بملفي الصحة والكهرباء.وقال المتحدث باسم المجلس، حسن ناظم، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، تابعه “النور نيوز” إن “مجلس الوزراء قرر تأمين المبالغ المالية لوزارة الصحة لاستكمال متطلبات مستشفى النجف التعليمي”.وأضاف ناظم، أن “مجلس الوزراء صوت ايضا على تأمين مبالغ مالية لإيصال التيار الكهربائي إلى …

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