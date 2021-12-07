تحالف العامري يطالب الحكومة بـ’التحرك الفوري’ بعد تفجير البصرة

2021/12/07 | 18:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، الثلاثاء، الانفجار الذي تعرضت له محافظة البصرة، داعياً الحكومة إلى “التحرك الفوري”.وذكر بيان للتحالف، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الحادث الإرهابي الذي استهدف محافظة البصرة الفيحاء مدينة الشهداء وخزين العراق المعنوي والمادي إنما هو دليل على ماتمثله هذه المدينة العظيمة من نقطة ارتكاز في مشروع نهضة العراق …

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