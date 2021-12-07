مساع من منظمة الفاو حدت من هجرة المكون المسيحي في نينوى

2021/12/07 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيارة المطران بشار متي وردة / مطران الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية بهجت درسون – الموصل زار وفد من منظمة الفاو ، الزراعة والاغذية العالمية ومقرها روما ، المطران بشار متي وردة / مطران الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية ، وتكون الوفد من الدكتور صلاح الحاج حسن الممثل المقيم في العراق يرافقه خبراء الفاو رنييه ، والدكتور […]

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