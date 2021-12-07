الإعمار تستأنف تنفيذ مشروع محطة معالجة مجاري حمدان في البصرة

2021/12/07 | 19:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاستأنفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشروع محطة معالجة مجاري حمدان/ المرحلة الرابعة في البصرة.وذكر بيان للمركز الاعلامي في الوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، استأنفت تنفيذ مشروع محطة معالجة مجاري حمدان/ المرحلة الرابعة في محافظة البصرة، بطاقة 150000 م3/ يوم".وأضاف البيان، أن "الاعمال الحالية تتضمن تهيئة الموقع ورفع الانقاض والاملاح، وسحب المياه وتنظيف الركائز"، موضحاً أن "المشروع يُعد من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في انتاج مياه معالجة صالحة للاستخدام الزراعي، وتقليل الضغط على الموارد المائية والحفاظ على المسطحات المائية من الملوثات".

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