مصادر: فرنسا تقبض على مشتبه به في قتل خاشقجي

2021/12/07 | 19:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت السلطات الفرنسية من إلقاء القبض على مشتبه به في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وفقا لما نقلته فرانس برس عن مصادر.

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