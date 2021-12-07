البنك المركزي يعلن الية تعويض المتضررين من المصارف

2021/12/07 | 19:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الشركة العراقية لضمان الودائع التابعة للبنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، آلية تعويض المتضررين من المصارف، فيما حددت سقف التعويض.وقال المدير المفوض للشركة العراقية لضمان الودائع التابعة للبنك، وليد عيدي […]

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