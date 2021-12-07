2021/12/07 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GKV4P75FwfQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منتسبون في الجيش العراقي يوجهون نداء عاجلا لتفعيل نظام البديل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منتسبون في الجيش العراقي يوجهون نداء عاجلا لتفعيل نظام البديل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).