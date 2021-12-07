فرقة العباس: موافقة الكاظمي ووزير الدفاع على شمول مقاتلي الحشد بدورات الكلية العسكرية

2021/12/07 | 19:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة فرقة العباس القتالية "حشد العتبات"، الثلاثاء، استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع على دخول مقاتلي الحشد الشعبي في دورات الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وحسب ضوابط التأهيل العلمي المتبعة فيها.

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وجاء في بيان للفرقة تلقاه "ناس"، (7 كانون الاول 2021)، أن "ذلك يأتي ضمن توجّه قيادة الفرقة لتأهيل قواتها وفقاً للبناء المهني المطلوب".

وأضاف البيان "لم تقتصر قيادة الفرقة في مقترحها على مقاتلي حشد العتبات المقدسة فقط، بل شمل المقترح كافة شباب الحشد اتساقاً مع منهجها الأبوي".

وتابع "بذلك تكون تشكيلات حشد العتبات المقدسة ساهمت بوضع اولى لبنات البناء المؤسسي والمهني وفق المعايير الوطنية للحشد".

وشكرت قيادة الفرقة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع على "هذه الالتفاتة".

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