2021/12/07 | 19:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إعادة إرسالية (400) طن من مادة الحديد إلى الجانب الإيراني مخالفة للشروط والضوابط في منفذ مندلي الحدودي.

وقالت الهياة في بيان صحفي، انه “تم إعادة إرسالية شحنه من مادة الحديد (شيش تسليح) بوزن إجمالي بلغ (400) طن إلى الجانب الإيراني في منفذ مندلي الحدودي مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد لعدم مطابقة المواصفات القياسية حسب اختبار الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية”.

واضافت انه “تم تشكيل لجنة خاصة وإعادة الإرساليات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في المنفذ”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة إرسالية “حديد” إلى الجانب الإيراني مخالفة للضوابط في مندلي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة إرسالية “حديد” إلى الجانب الإيراني مخالفة للضوابط في مندلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).