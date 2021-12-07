2021/12/07 | 19:35 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طالب ابتدائي عراقي يعتدي على مديرة مدرسته بالضرب والشتم!!) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: kg-m4vJqNDA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طالب ابتدائي عراقي يعتدي على مديرة مدرسته بالضرب والشتم!!) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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