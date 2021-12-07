مجلس الوزراء يحدد موعدا للاحتفال لمرور 100 عام على تأسيس الدولة العراقية

2021/12/07 | 19:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حدد مجلس الوزراء، يوم السبت المقبل، موعدا للاحتفال لمرور 100 عام على تأسيس الدولة العراقية.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم في مؤتمر صحفي تابعه “النور نيوز” إن “مجلس الوزراء حدد السبت المقبل موعداً لإقامة احتفالية ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الدولة العراقية”.

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