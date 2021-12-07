الكسائي : إمام المدرسة النحوية في الكوفـــــــــــة: ( 2 من 2 ) - أحمد صبحى منصور

2021/12/07 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور الكسائي : إمام المدرسة النحوية في الكوفـــــــــــة: ( 2 من 2 ) نسب الكسائى ولقبه : 1 ـ الكسائى هو على بن حمزة بن عبد الله بن فَيْرُوز الْأَسدي.



أي هو من الموالى ، وجعل ولاءه لبنى أسد .



2 ـ ليس لقب الكسائى راجعا الى مهنة ( الكساء والقماش )، وكثيرون من العلماء والفقهاء والصوفية كانوا يحملون ألقاب حرفة ينتمون اليها ، مثل ( الزيات ) و ( الأنماطى ) و( الزجاج ) و ( الفرّاء ) .



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