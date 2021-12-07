إدانات وتضامن عربي مع العراق بعد تفجير البصرة

2021/12/07 | 20:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البحرين تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من استشارية مستشفى بالبصرة.

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