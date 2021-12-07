النيابة الألمانية تطلب السجن المؤبد لروسي متهم بقتل قيادي شيشاني

2021/12/07 | 20:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت النيابة العامة الألمانية الثلاثاء إنزال حكم السجن المؤبد بحق روسي متهم بـ"تصفية" قيادي شيشاني سابق في منتزه في برلين في جريمة يعتقد أنها نفذت بأوامر من موسكو.

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