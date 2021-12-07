تأهل المغرب والأردن للدور الثاني و خروج السعودية برفقة فلسطين

2021/12/07 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

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تأهل المنتخب المغربي كبطل المجموعة الثالثة بتسع نقاط بعد فوزه الثالث اليوم الثلاثاء على السعودية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء و خروج السعودية رسميا من الدور الأول.فيما قاد المدرب العراقي عدنان حمد المنتخب للتأهل إلى الدور الثاني برفقة المغرب بعد الفوز الكبير على فلسطين بخمسة أهداف لواحد.و سيلتقي المغرب ثاني المجموعة الرابعة الذي سيتحدد الليلة بدربي الجزائر و مصر الليلة بينما يلتقي الأردن اول المجموعة الرابعة.

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