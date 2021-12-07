2021/12/07 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن 3 قرارات مهمة لتعزيز امن الحدود بين ديالى والسليمانية لتفادي هجمات الموت.

وقال المصدر، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الخروقات المتكررة في قواطع كفري وكرميان وكالاجو على الحدود بين ديالى والسليمانية ضمن حدود الاخيرة، دفعت الى مسار تنسيق هو الاكبر بعد 2017 خاصة وأن الخروقات تسببت في وقوع ضحايا في صفوف البيشمركة بينهم ضباط".

وأضاف أن "اللقاءات بين ممثلي القوات الاتحادية والبيشمركة قرب خانقين اسفرت عن 3 قرارات مهمة هي اعادة الانتشار في 4 مناطق زراعية متداخلة وتقليص المساحة بين النقاط الأمنية المتقابلة اي حصر الفراغات وتشكيل خلية استخبارية للتعاون المباشر في رصد وتعقب الاهداف المهمة لخلايا داعش".

وأشار إلى أن "قوات البيشمركة والاسايش الكردي في حالة استنفار مستمر في كل المقاطعات الزراعية على الحدود بين ديالى والسليمانية تحسبا من اي خروقات اخرى".

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