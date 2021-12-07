الدفاع التركية تعلن عن مقتل اربعة مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمال العراق بضربة جوية

2021/12/07 | 20:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل اربعة مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمال العراق بضربة نفذتها الطائرات الحربية التركية .وذكرت الدفاع التركية في بيان لها اليوم أن الجيش التركي تمكن بالتنسيق مع الاستخبارات الوطنية من رصد 4 إرهابيين في منطقة هاكورك شمال العراق وتم توجية ضربة جوية قتل فيها المسلحين الاربعة .واشارت الوزارة في بيانها الى إن الجيش التركي يواصل تدمير أوكار إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق ./انتهى

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