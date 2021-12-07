ادانة اردنية وبحرينية لتفجير البصرة الارهابي

2021/12/07 | 20:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أدان الأردن والبحرين، اليوم الثلاثاء، التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين في محافظة البصرة.وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن "إدانتها التفجير الإرهابي الذي وقع في محافظة البصرة ، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين".وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، "وقوف المملكة المطلق إلى جانب الأشقاء في العراق الشقيق"، مُعرباً عن "أصدق التعازي لأهالي الضحايا، والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".بدورها، ذكرت الخارجية البحرينية، في بيان، أن "البحرين تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من استشارية مستشفى بالبصرة، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين، في عمل إرهابي جبان يتنافى مع المبادئ والقيم الأخلاقية والدينية والإنسانية كافة".وأكدت الوزارة، "وقوف البحرين مع العراق وتضامنها معه في حربه ضد الإرهاب"، مجددةً التأكيد على موقف البحرين الثابت الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بأشكاله وصوره كافة، ومهما كانت دوافعه ./انتهى8

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