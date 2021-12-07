2021/12/07 | 20:02 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان العربي: تفجير البصرة لن ينال من جهود الحكومة العراقية في فرض الأمن والاستقرار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/07 | 20:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العربي: تفجير البصرة لن ينال من جهود الحكومة العراقية في فرض الأمن والاستقرار) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العربي: تفجير البصرة لن ينال من جهود الحكومة العراقية في فرض الأمن والاستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).