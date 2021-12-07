2021/12/07 | 20:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت مصادر محلية، الثلاثاء، بأن قصفا صاروخياً استهدفت نقاط تماس البيشمركة مع القوات الاتحادية في المنطقة الواقعة بين كركوك وأربيل.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت المصادر لـ "ناس"، (7 كانون الأول 2021)، إن "ثلاثة صواريخ سقطت على مناطق نقاط تماس البيشمركة مع القوات الاتحادية في ناحية بردى بين كركوك وأربيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم صاروخي يستهدف نقاط تماس البيشمركة مع القوات الاتحادية بين كركوك وأربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم صاروخي يستهدف نقاط تماس البيشمركة مع القوات الاتحادية بين كركوك وأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).