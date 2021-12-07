منظمة أنامل بابلية تقييم بازارا خيريا في جامعة كربلاء

2021/12/07 | 20:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيم على حدائق كلية التربية للعلوم

الصرفة في كربلاء المقدسة بازار (أنامل

بابلية) لمدة ثلاثة أيام لدعم الأطفال

المحاربين للسرطان للتغلب على هذا

المرض.





وقالت مسؤولة منظمة البازار (أنامل

بابلية) فاطمة

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