شاهد بالفيديو.. بالارقام.. هذا ماتسببه #ايران جراء قطع مجرى الأنهار عن #العراق

2021/12/07 | 20:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bqachuS8GkU

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