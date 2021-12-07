2021/12/07 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل حكومات ما بعد 2003- وليد الشطري النضال الحقيقي للسياسي المعارض الوطني النزيه المؤمن بالنضال كرسالة أنسانية عظيمة لأنتشال الشعب والوطن من واقع فاسد وحكم دكتاتوري ..يولد من صميم الواقع من رحم المعاناة ..قادة الثورة الفرنسية نضالهم من رحم المعاناة من صميم الواقع ..قادة الثورة البلشفية بالأتحاد السوفيتي من صميم […]

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