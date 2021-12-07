2021/12/07 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا يعني أن نكون إيجابيًين؟ – حقي الراوي الإيجابية لا تتعلق بإنكار الصعوبات في الحياة، بل هي اختيار القوة في مواجهتها وتذليلها وتحويلها الى مكاسب بمرور الزمن أن أعيش حياة إيجابية ، يعني … العيش بالحب لكل الناس والعيش بالرحمة لكل المخلوقات و الاحترام في الطريقة التي أعامل بها نفسي، الآخرين، الحيوانات والبيئة […]

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