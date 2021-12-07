2021/12/07 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هند صبري تحصد جائزة عالمية تونس – الزمان فازت الممثلة هند صبري بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم التونسي (نورا تحلم)، في جوائز فرانكوفون للسينما، وتقام دورة المهرجان لهذا العام في رواندا.صبري وجهت رسالة مصورة لإدارة المهرجان باللغة الفرنسية، إعتذرت خلالها عن عدم استطاعتها حضور المهرجان لأنها ستسافر إلى جدة لتشارك في لجنة تحكيم مسابقة […]

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