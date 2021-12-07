"عبوة قمعية موجهة" و250 مليون دينار.. معلومات جديدة عن تفجير البصرة

2021/12/07 | 20:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد الماجدي أنّ السلطات ستكشف معلومات أخرى (فيسبوك)

الترا عراق - فريق التحرير

كشفت قيادة العمليات، الثلاثاء، معلومات جديدة حول التفجير الذي هزّ مدينة البصرة وخلف قتلى وجرحى.

وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي في تصريح تابعه "الترا عراق"، 7 كانون الأول/ديسمبر، إنّ "عبوة قمعية موجهة استخدمت" في التفجير الذي وقع في تقاطع الصمود وسط المدينة.

وأضاف الماجدي، أنّ الحافلة التي أصابها الانفجار بشكل مباشر "كانت تضم مبلغ 250 مليون دينار"، مبينًا أنّ "التحقيقات مستمرة، وسيتم كشف حقائق أكثر بشأن التفجير".

وأعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، إصدار توجيهات لكشف منفذي تفجير البصرة.

وقال الكاظمي في بيان عبر حسابه في تويتر، 7 كانون الأول/ديسمبر، "وجّهنا بإنجاز تحقيقات دقيقة وسريعة لكشف المخططين والمنفذين للتفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف أهلنا في البصرة الحبيبة".

وأضاف الكاظمي، "‏قواتنا الأمنية البطلة تواجه محاولات خلايا الإرهاب الجبانة بعزيمة، وستقضي عليها في كل أنحاء العراق، ولن تسمح بتهديد أمن شعبنا".

فيما أكّد محافظ البصرة أسعد العيداني، مقتل وإصابة 8 أشخاص في الانفجار الذي هز المدينة صباح الثلاثاء.

بدورها، قالت الخلية في بيان، إنّ "حادث تفجير دراجة نارية وقع في تقاطع الصمود في محافظة البصرة، وأدى حسب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة إلى استشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين، من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية".

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مشاهد مروّعة وحصيلة أولية

وأضاف البيان، أنّ "خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة يتواجدون في مكان الحادث لتحديد ماهية التفجير، وإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعة الحادث"، مؤكدًا أنّ "الخلية ستعلن في بيان لاحق تفاصيل أوسع بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية".

وذكر شهود عيان لـ "الترا عراق"، إنّ "دراجة نارية انفجرت بالقرب من سيارة نوع (باص ستاركس) بعد الساعة الـ 11 صباحًا، عند المستشفى الجمهوري وسط المدينة، ما خلف عددًا من القتلى والجرحى".

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