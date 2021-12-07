حكومة العراق تصدر 3 قرارات وتحدد موعد الاحتفال بمئوية الدولة

2021/12/07 | 20:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات بينها تأمين المبالغ المالية لوزارة الصحة لاستكمال متطلبات مستشفى النجف التعليمي.وصوت مجلس الوزراء، على تأمين مبالغ مالية لإيصال التيار الكهربائي إلى مضخات بحيرة الثرثار، …

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