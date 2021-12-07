الدفاع توضح بشأن سقوط طائرة هليكوبتر في ميسان

2021/12/07 | 20:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، حقيقة هبوط طائرة الهليكوبتر في ميسان.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “طائرة هليكوبتر نوع مي ١٧ تابعة لطيران الجيش العراقي تعرضت الى عطل فني أدى الى هبوط اضطراري للطائرة بمنطقة الرفاعي في محافظة ميسان”.وأضافت، أن “الهبوط أسفر عن إصابة طاقم الطائرة …

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