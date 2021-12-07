2021/12/07 | 20:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، مع السفير الأمريكي، ماثيو تولر، جملة من الملفات المهمة منها قضايا مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قضايا مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب..



ملفات مهمة على طاولة الرئيس صالح والسفير الامريكي المركز الخبري الوطني.

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