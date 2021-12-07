2021/12/07 | 20:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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(يونامي) تدين التفجير الإرهابي في محافظة البصرة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 20:31

واع/

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