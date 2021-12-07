تقرير: هيئة أوروبية تجري استطلاعا على صفقة

2021/12/07 | 20:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحرص هيئة تشريعية أوروبية متخصصة في قوانين التنافس، على إلقاء نظرة فاحصة للاتفاق الذي وقعته شركتا "مايكروسوفت" و"نوانس"، وفقا لاستطلاع شاركته الهيئة مع منافسين، الشهر الماضي، واطلعت عليه رويترز مؤخرا.

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