الفتح بشأن تفجير البصرة: رسائل امريكية لمنع سحب قواتها القتالية

2021/12/07 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الثلاثاء، على التفجير الذي وقع وسط محافظة البصرة واسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وقال القيادي في التحالف حامد الموسوي، لـ(بغداد اليوم) ان "الخروقات الأمنية والاعمال الارهابية سواء في محافظة كركوك وديالى، واليوم، في محافظة البصرة، هي رسائل امريكية للضغط على عدم سحب القوات القتالية المحتلة من الاراضي العراقية، مع قرب انسحاب هذه القوات وفق الاتفاق بين بغداد وواشنطن".

وأضاف الموسوي انه "على الجميع الحذر من تكرار هذه الخروقات في مدن عراقية اخرى، فالرسائل الامريكية، والتي هي رسائل موت، ربما ترتفع في قادم الأيام ويبقى هذا العمل هو للضغط على بقاء القوات الامريكية في العراق"، موضحا ان "هذا الأمر لن تقبل به القوى السياسية الوطنية وكذلك فصائل المقاومة العراقية".

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