بالفيديو .. اللحظات الاولى من سقوط المروحية العراقية في ميسان

2021/12/07 | 20:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ مقطع فديو يظهر اللحظات الاولى لسقوط المروحية العرافية في ميسان وانقاذ الاهالي طاقم الطائرة.واوضحت قيادة عمليات محافظة ميسان ، في وقت سابق ملابسات حادثة وقوع طائرة عسكرية في ناحية سيد احمد الرفاعي ، واصابة طاقهما بجروح اليوم الثلاثاء .وذكرت قيادة العمليات ان " الطائرة التي سقطت اثر خلل فني ، كانت قادمة من قاعدة عسكرية في محافظة واسط باتجاه معسكر الشعيبة ".واوضحت ان " طاقم الطائرة ، ضم العميد حسن فالح مزيد ، العقيد حيدر كامل عبد ،ن ض احمد صباح دعيج، ر ع أنور محمد كاظم ، النقيب علي حسين خلف ، ن ض احمد عبدالزهرة عذافة ، وتم نقل المصابين الى مستشفى الصدر العام "./انتهى9

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