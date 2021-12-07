المنتخب الأردني يفوز على نظيره الفلسطيني بخماسية ويبلغ ربع النهائي كاس العرب مع المغرب

2021/12/07 | 20:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تأهل المنتخب الأردني إلى ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١ عقب فوزه على المنتخب الفلسطيني 5-1 اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من مواجهات المجموعة الثالثة.سجل كل من بهاء عبد الرحمن (ضربة جزاء في الدقيقة 9) وحمزة الدردور (24) وياسر حمد خطأ في مرماه (82) ويزن عبد الله النعيمات (86 و90 +1) أهداف المنتخب الأردني ، في المقابل سجل تامر صيام هدف المنتخب الفلسطيني الوحيد في الدقيقة 44.واحتل المنتخب الأردني وصافة المجموعة بـ6 نقاط بعد أن حسم المنتخب المغربي العلامة الكاملة (9 نقاط) عقب فوزه على المنتخب السعودي بهدف دون مقابل./انتهى9

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