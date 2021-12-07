سقوط مروحية في ميسان العراقية.. ووزارة الدفاع تصدر توضيحا

2021/12/07 | 21:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، خبر سقوط مروحية عسكرية في محافظة ميسان، موضحة ملابسات الحادث.

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