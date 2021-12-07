تعليق جديد من الصحة بشأن

2021/12/07 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، على امكانية دخول "المتحور اوميكرون" الى العراق خلال المرحلة المقبلة.وقال مدير عام دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي، لـ (بغداد اليوم)، إنه "من المتوقع وصول متحور اوميكرون الى العراق وهذا الأمر غير مستبعد اطلاقا، لكن لدى وزارة الصحة القدرة على استيعاب الحالات الحرجة للمصابين بالمتحور اوميكرون فيما لو دخل العراق ".وبين ان "البحوث التي تدرس متحور اوميكرون فقيرة حتى الان، كما ان اعراض اوميكرون من الممكن تشخيصها عن طريق المسحة".واكد ان "هناك مستشفيات في بغداد ستقوم وزارة الصحة بافتتاحهما قريبا، وتأتي هذه الخطوة ضمن الاجراءات لمواجهة اي موجه قد تضرب العراق مستقبلاً".

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