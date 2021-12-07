وصول باخرتين عملاقتين الى العراق قريباً

2021/12/07 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير عام ناقلات النفط العراقية، احمد خزعل، عن وصول باخرتي نفط عملاقتين إلى العراق لغرض البيع.

وقال خزعل في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "العام المقبل سيشهد وصول باخرتين متطورتين من كوريا الجنوبية لغرض انضمامها إلى اسطول الشركة في نقل النفط الخام ومشتقاته من ارصفة التحميل إلى عمق المياه العراقية حيث تقف الباخرات العملاقة هناك لغرض تحميل النفط العراقي الذي يتم شرائه عبر سومو".

وأكد أن "شركته تحضى باهتمام كبير من وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل".

وبين أن "الناقلتين كبيرتين وتصل حمولة الواحدة إلى 60 الف".



مشيرا إلى أن "الوزارة تعمل على بناء بواخر أخرى بحمولات اكبر لغرض بيع النفط مستقبلا عبرها ومباشرة من العراق الى الدول التي تتعاقد مع سومو للشراء".

وأضاف أن "الشركة ستفتح باب العطاءات في حال ارادة بناء بواخر جديدة وستختار افضل العروض لغرض الموافقة على التعاقد معها لبناء تلك الناقلات".

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