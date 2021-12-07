2021/12/07 | 21:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، اليوم الثلاثاء، إن متحور "أوميكرون" يبدو أقل حدة من السلالات السابقة، ولكن يبدو أيضا أنه ينتشر بشكل أسرع ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من الطفرات في المستقبل.وأضاف بورلا لصحيفة "وول ستريت جورنال": "لا أعتقد أنه من الأخبار السارة أن يكون هناك شيء ينتشر بسرعة ، موضحا ان الانتشار السريع يعني أنه سيصيب المليارات من الناس وقد تأتي طفرة أخرى".وحذر رئيس "فايزر" من صعوبة استخلاص النتائج حول موجة العدوى في جنوب أفريقيا في الوقت الحالي، حيث أن 5% فقط من مواطنيها تزيد أعمارهم على 60 عاما، وعادة ما يصاب الشباب إصابات أقل حدة.واضاف انه مع ذلك، فإن العديد من الأشخاص في جنوب أفريقيا مصابون أيضا بفيروس نقص المناعة البشرية، مما قد يؤدي على الأرجح إلى حدوث إصابات أكثر خطورة بكوفيد.ورجح المدير التنفيذي لشركة "فايزر" ارتفاع عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" المؤكدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفا: "سيكون لدينا فهم جيد، دعنا نقول قبل نهاية العام، لما يعنيه بالضبط، للمظاهر السريرية"./انتهى9

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